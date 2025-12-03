Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/12/2025, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Ερευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διεεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Πατρών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, σε περιοχή του δήμου Πατρέων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 3, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



