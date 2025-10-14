Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, θα επισκεφθεί την Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία Πολέμου (U.S. Naval War Academy) στο Rhode Island, κοντά στη Βοστώνη.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις από τον διοικητή της Ακαδημίας και θα ενημερωθεί για τα προγράμματα ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Θαλάσσιων Σκαφών («drones») επιφάνειας και υποβρύχιων, καθώς και για συστήματα αντιμετώπισης drones («anti-drones»).

Παράλληλα, ο υπουργός θα συναντηθεί στη Βοστώνη με εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της ασφάλειας.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε στρατιωτικά και τεχνολογικά ζητήματα υψηλής εξειδίκευσης.

