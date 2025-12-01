Στις ΗΠΑ ο Σταύρος Παπασταύρου: Τελική ευθεία για τη μεγάλη συμφωνία Chevron – HelleniQ Energy

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για νέο γύρο υψηλού επιπέδου επαφών με την ηγεσία της Chevron και αμερικανικούς ενεργειακούς παράγοντες.

Κεντρικό θέμα είναι η επιτάχυνση της σύμβασης παραχώρησης τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων (δύο δυτικά και δύο νοτιοδυτικά της Κρήτης καθώς και «Ιόνιο» και «Block 10» στον Κυπαρισσιακό) στην Πελοπόννησο), όπου η κοινοπραξία Chevron – HelleniQ Energy έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής.

Η σύμβαση κατατέθηκε ήδη την περασμένη Παρασκευή στο Ελεγκλητικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να κυρωθεί από τη Βουλή τον Ιανουάριο 2026, ώστε εντός του ίδιου έτους να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες.

Παράλληλα, στις συνομιλίες θα τεθεί ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακός κόμβος εισαγωγής και μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



