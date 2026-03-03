Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης

Συναντήσεις με Κόστα, φον ντερ Λάιεν και Λαγκάρντ ενόψει Euro Summit

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης
03 Μαρ. 2026 9:43
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup, βρίσκεται σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σειρά υψηλών συναντήσεων ενόψει του Euro Summit.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει σε προπαρασκευαστική διάσκεψη υπό τον Πρόεδρο Κόστα, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η ατζέντα του Euro Summit, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων οικονομικής διακυβέρνησης, δημοσιονομικής πολιτικής και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Μετά τις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Eurogroup θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η ομιλία του θα εστιάσει στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ και στον διεθνή ρόλο του ευρώ στο νέο, ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνιο.

Τέλος, ως ex officio Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM Πιερ Γκραμένια στις εγκαταστάσεις του Μηχανισμού στο Λουξεμβούργο.

