Στο διεθνές συνέδριο ELEMASYN στο Παρίσι μαθητές του Λυκείου Διακοπτού

Μαθητές του Γενικό Λύκειο Διακοπτού συμμετείχαν στο διεθνές μαθητικό συνέδριο ELEMASYN International Student Conferences, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου 2026.

Το συνέδριο αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό στον χώρο των μαθητικών συναντήσεων σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε μαθητές από διαφορετικές χώρες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και ομαδικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες ενισχύουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η συνεργασία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο συνέδριο, 23 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου δημιούργησαν και παρουσίασαν μια διαδραστική αφίσα με θέμα τις Κατακόμβες του Παρισιού, παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ιδιαίτερο αυτό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Η εργασία αποτέλεσε ένα δημιουργικό εργαλείο παρουσίασης και διάδρασης με το κοινό του συνεδρίου.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από άλλες μαθητικές ομάδες, να ενημερωθούν για διαφορετικά ερευνητικά θέματα και να ανταλλάξουν εμπειρίες με μαθητές από σχολεία του εξωτερικού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν από την Α΄ τάξη οι μαθητές: Αλεξανδροπούλου Φρειδερίκη, Γιαννόπουλος Νίκος, Καζάνης Χαράλαμπος, Καλαντζοπούλου Μαρία, Καψάλης Αλέξανδρος, Κεχαγιάς Ευάγγελος, Λαμπρακόπουλος Γεώργιος, Μαυρογιάννη Ζωή-Πανωραία, Μητροπούλου Ιωάννα, Μπουγέλης Γεώργιος-Θεοδόσιος, Μπρέγκου Ορέστη, Παναγοπούλου Νεκταρία, Παπακωνσταντίνου Βασιλική-Χρυσοβαλάντου, Παρίσης Γεώργιος, Ταξιαρχοπούλου Ελένη-Ιωάννα, Φερεούτης Κωνσταντίνος, Φιλιππάτος Παναγιώτης, Χαιρόπουλος Αναστάσιος, Χαντζή Γεωργία και Χρυσανθοπούλου Κυριακή.

Από τη Β΄ τάξη συμμετείχαν οι μαθητές: Δραβήλας Μιχαήλ, Καραντζιάς Ανδρέας-Παντελεήμων και Μαυρογιάννη Αντιόπη.

Την αποστολή συνόδευσαν ο διευθυντής του σχολείου, Μιχαήλ Σκαρμούτσος, καθώς και η εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας Φωτεινή Καλιαντέρη.

Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή μαθητική κοινότητα και να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την έρευνα, την παρουσίαση και τη συνεργασία.

