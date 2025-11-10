Στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SPEEDUP: Διαμεσογειακό δίκτυο για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων

Ένα νέο φιλόδοξο έργο, με αντικείμενο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομικών ΜΜΕ, πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2025.

Στο έργο SPEEDUP, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg NEXT MED, 7 εταίροι από 7 Μεσογειακές χώρες θα συνεργαστούν για την δημιουργία ενός διαπεριφερειακού δικτύου κόμβων υποστήριξης κυρίως νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και καινοτομικών ΜΜΕ, με έμφαση σε ειδικές ομάδες στόχους. Για την λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η δημιουργία, από τους εταίρους και τους συνδεδεμένους εταίρους του έργου, τοπικών κόμβων (hubs) που θα συντελούν στην υλοποίηση δράσεων επιτάχυνσης (acceleration).

Βασική αρχή για την λειτουργία των προγραμμάτων επιτάχυνσης αποτελεί η εφαρμογή των αρχών ESG (Environmental, Social and Governance) και τα συστήματα ποιότητος, ώστε η λειτουργία μίας επιχείρησης να ενισχύει την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ποιότητα των σχεδιαζομένων / παραγομένων προϊόντων / υπηρεσιών, όπως και της συνολικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Συνολικά, το έργο αναμένεται να έχει ισχυρό και μετρήσιμο αντίκτυπο στην περιοχή του προγράμματος μέσω:

Δημιουργίας ενός δικτύου 21 τοπικών κόμβων σε όλη την Μεσόγειο για την προσφορά καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πόρων σε καινοτομικές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της υιοθέτησης αρχών ESG, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών πράσινης και κυκλικής οικονομίας

Ανάπτυξης και επικύρωσης ενός ευέλικτου μοντέλου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων των ΜΜΕ, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και αναπαραγωγή του σε περιφερειακό επίπεδο

Ανάπτυξης ενός προγράμματος επιτάχυνσης για την καθοδήγηση και επιλογή πιθανών νεοσύστατων επιχειρήσεων/ΜΜΕ για πιλοτική εφαρμογή, με την συμμετοχή συνολικά 210 πιθανών νεοσύστατων επιχειρήσεων/ΜΜΕ

Υποστήριξης 140 νέων ή υφιστάμενων ΜΜΕ που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, βοηθώντας τες να ξεκινήσουν τις βιώσιμες δραστηριότητές τους σε όλες τις χώρες των εταίρων

Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τρεις φορείς που προέρχονται από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερεις φορείς από Χώρες Εταίρους της Μεσογείου (MPC), οι οποίοι θα έχουν εξ αρχής την υποστήριξη επτά ακόμα συνδεδεμένων εταίρων, καθώς και αριθμού τοπικών παραγόντων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο, δημιουργώντας νέους κόμβους. Πρόκειται για φορείς που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές συνθήκες υποστήριξης και λειτουργίας των οικοσυστημάτων καινοτομίας, με διαφορετικές αδυναμίες και πλεονεκτήματα, που θα αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα από τις καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν και αποκωδικοποιηθούν για κάθε περιοχή, ως προς τους μηχανισμούς υποστήριξης νεοφυών και υφισταμένων καινοτομικών επιχειρήσεων, στην περιοχή της Μεσογείου, η οποία αποτελούσε χώρο ανταλλαγής γνώσεων, πολιτισμού και αγαθών για χιλιάδες χρόνια.

Την σπουδαιότητα του έργου για την διαμεσογειακή συνεργασία των χωρών, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομικών ΜΜΕ τόνισε ο Προέδρος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος κατά την εναρκτήρια ομιλία του. Τον συνολικό συντονισμό των εταίρων κατά την διήμερη συνάντηση είχε η ομάδα έργου του ΕΠΠ που συμπεριλάμβανε τους Δρ. Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο, Διονυσία Μυλωνά και Μαρία Βενέρη. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κα. Αναστασία Πυργάκη, υποστηρίζει και παρακολουθεί το έργο, ως Συνδεδεμένος Εταίρος.

Κατά την διάρκεια του διημέρου εργασίας, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την στρατηγική και τις προσδοκίες τους από το έργο SPEEDUP, καθώς και να συνδράμουν στον λεπτομερή σχεδιασμό των προγραμματισμένων δράσεων και κυρίως όσον αφορά στην δημιουργία, στελέχωση και εξοπλισμό των κόμβων καινοτομίας.

Οι 7 Οργανισμοί που συνιστούν το εντυπωσιακό, ως προς την συνάφεια με το αντικείμενο του έργου, εταιρικό σχήμα του έργου SPEEDUP είναι οι ακόλουθοι:

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ελλάδα)

CSEV-Επιμελητήριο της Σεβίλλης για το Εμπόριο, την Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και την Πλοήγηση (Iσπανία)

BAU-Al-Balqa Applied University (Ιορδανία)

AASTMT-Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας & Θαλασσίων Μεταφορών (Αίγυπτος)

INJAZ Lebanon (Λίβανος)

COMCY-C.F.C.D.C – Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Κύπρου (Κύπρος)

CCIT-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τυνησίας (Τυνησία)

