Στο Κάστρο του Γουίνδσορ ο Ντόναλντ Τραμπ – Υποδοχή από Ουίλιαμ και Κέιτ, δείπνο με τον Βασιλιά Κάρολο

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ το ελικόπτερο Marine One, μεταφέροντας τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, στην αρχή της διήμερης επίσημης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζευγάρι υποδέχτηκαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, στο Walled Garden του Κάστρου, ενώ στη συνέχεια τους συνόδευσαν στο Victoria House, όπου επρόκειτο να συναντήσουν τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη Βασίλισσα Καμίλα. Παρά το γεγονός ότι η Καμίλα είχε εμφανιστεί αδιάθετη την προηγούμενη ημέρα, επίσημες πηγές του Παλατιού επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις.

Prince William welcomes Trump to the UK.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε ιδιωτική επίσκεψη στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για κατάθεση στεφάνου, ειδική στρατιωτική τελετή στον Ανατολικό Χλοοτάπητα του Κάστρου, καθώς και εντυπωσιακές πτήσεις επίδειξης από την ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας και αμερικανικά F-35.

Το αποκορύφωμα της πρώτης ημέρας θα είναι το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ προς τιμήν του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, με την ομιλία του να ανοίγει την εκδήλωση.

