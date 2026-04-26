Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός – Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα

Αναφορά σε αυξημένη πιθανότητα ισχυρού σεισμού – Τι λέει για τον νέο χάρτη του ΑΠΘ

26 Απρ. 2026 10:28
Pelop News

Στο επίκεντρο της επιστημονικής και δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά από δηλώσεις του σχετικά με την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα στον Κορινθιακός Κόλπος.

Ο γνωστός σεισμολόγος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και πιθανολογικές εκτιμήσεις, «η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στην περιοχή έχει πλέον μεγαλώσει», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη συγκεκριμένου σεισμικού γεγονότος.

«Δεν πρόβλεψα σεισμό» – Η απάντηση στις αντιδράσεις

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι ορισμένες αντιδράσεις προήλθαν από «σεισμολογούντες» και όχι από την επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων, επισημαίνοντας τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών πεδίων γεωεπιστημών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τοποθετήσεις του συμπίπτουν χρονικά με πρόταση του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας.

Κορινθιακός στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, ο Κορινθιακός Κόλπος κατατάσσεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας («κόκκινο»), με βάση σύγχρονες πιθανοτικές μεθόδους αξιολόγησης.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία θεωρείται από τις πιο ενεργές στην Ελλάδα.

Επιστημονικός διάλογος και ανησυχία

Οι τοποθετήσεις του Παπαδόπουλου εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιστημονικού διαλόγου για την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη χώρα, χωρίς – όπως ο ίδιος επισημαίνει – να συνιστούν πρόβλεψη συγκεκριμένου γεγονότος.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η επικαιροποίηση των χαρτών επικινδυνότητας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την πολιτική προστασία.

