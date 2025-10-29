Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση

Η Αττική απειλείται με λειψυδρία, καθώς τα αποθέματα του ταμιευτήρα Μόρνου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη συγκαλέσει συσκέψεις για τη λήψη μέτρων, ενώ οι επιστήμονες μιλούν για μία από τις πιο ξηρές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
29 Οκτ. 2025 12:07
Pelop News

Η ανησυχία για τη λειψυδρία στην Αττική εντείνεται, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου –τον κύριο τροφοδότη του Λεκανοπεδίου– έχουν μειωθεί σε 156,9 εκατ. κυβικά μέτρα, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας.

Η δραματική πτώση της στάθμης έχει κινητοποιήσει την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με στόχο την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υδροδότησης της Αττικής. Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) επεξεργάζονται νέα τιμολογιακή πολιτική για το νερό, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση.

Η ανησυχία είναι έντονη και στον επιστημονικό κόσμο. Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «το 2025 εξελίσσεται σε μία από τις πιο ξηρές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. Οι βροχοπτώσεις και η χιονοκάλυψη ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, αφήνοντας τα υδατικά αποθέματα σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα».

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Meteo.gr, η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει μειωθεί κατά 44%, φτάνοντας στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα – τιμή που παραπέμπει στην περίοδο μεγάλης ξηρασίας των αρχών της δεκαετίας του ’90. Οι εικόνες από drone αποκαλύπτουν ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο να έχει επανεμφανιστεί λόγω της πτώσης της στάθμης.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνουν την ανησυχητική τάση: τα φετινά αποθέματα (156.996.000 m³) είναι κατά 45% μειωμένα σε σχέση με το 2024 (285.021.000 m³) και σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερα από το 2018, χρονιά-ρεκόρ επάρκειας (605.563.000 m³).

Ο κ. Λαγουβάρδος υπογραμμίζει πως «αν ο φετινός χειμώνας αποδειχθεί φτωχός σε βροχές και χιόνια, η κατάσταση θα γίνει κρίσιμη». Προσθέτει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανάκαμψης, εφόσον υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις μέσα στους επόμενους μήνες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές γραμμές της νέας στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, που θα πραγματοποιηθεί στην Κηφισιά. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς το νερό αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό ζήτημα δημόσιας πολιτικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ