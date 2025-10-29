Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση

Η ανησυχία για τη λειψυδρία στην Αττική εντείνεται, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου –τον κύριο τροφοδότη του Λεκανοπεδίου– έχουν μειωθεί σε 156,9 εκατ. κυβικά μέτρα, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας.

Η δραματική πτώση της στάθμης έχει κινητοποιήσει την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με στόχο την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υδροδότησης της Αττικής. Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) επεξεργάζονται νέα τιμολογιακή πολιτική για το νερό, με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση.

Η ανησυχία είναι έντονη και στον επιστημονικό κόσμο. Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «το 2025 εξελίσσεται σε μία από τις πιο ξηρές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. Οι βροχοπτώσεις και η χιονοκάλυψη ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, αφήνοντας τα υδατικά αποθέματα σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα».

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Meteo.gr, η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει μειωθεί κατά 44%, φτάνοντας στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα – τιμή που παραπέμπει στην περίοδο μεγάλης ξηρασίας των αρχών της δεκαετίας του ’90. Οι εικόνες από drone αποκαλύπτουν ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο να έχει επανεμφανιστεί λόγω της πτώσης της στάθμης.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνουν την ανησυχητική τάση: τα φετινά αποθέματα (156.996.000 m³) είναι κατά 45% μειωμένα σε σχέση με το 2024 (285.021.000 m³) και σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερα από το 2018, χρονιά-ρεκόρ επάρκειας (605.563.000 m³).

Ο κ. Λαγουβάρδος υπογραμμίζει πως «αν ο φετινός χειμώνας αποδειχθεί φτωχός σε βροχές και χιόνια, η κατάσταση θα γίνει κρίσιμη». Προσθέτει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανάκαμψης, εφόσον υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις μέσα στους επόμενους μήνες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές γραμμές της νέας στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, που θα πραγματοποιηθεί στην Κηφισιά. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς το νερό αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό ζήτημα δημόσιας πολιτικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

