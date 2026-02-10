Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο το μέλλον του κλάδου

Λίγο πριν τις 13:00 έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει με τον αγροτικό κόσμο μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε προγραμματιστεί από την πρώτη σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών που είχαν επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου με την κυβέρνηση. Κατά την άφιξή τους οι εκπρόσωποι του κλάδου δεν προχώρησαν σε δηλώσεις, ενώ αναμένεται να τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί ο σχεδιασμός για το μέλλον της κτηνοτροφίας, με έμφαση στη στήριξη του κλάδου, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθούν συνολικά τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει επιλογές πολιτικής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



