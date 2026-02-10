Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο το μέλλον του κλάδου

Συνάντηση με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τραπέζι βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στήριξη και τον σχεδιασμό του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα.

Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο το μέλλον του κλάδου
10 Φεβ. 2026 13:26
Pelop News

Λίγο πριν τις 13:00 έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει με τον αγροτικό κόσμο μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε προγραμματιστεί από την πρώτη σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών που είχαν επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου με την κυβέρνηση. Κατά την άφιξή τους οι εκπρόσωποι του κλάδου δεν προχώρησαν σε δηλώσεις, ενώ αναμένεται να τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί ο σχεδιασμός για το μέλλον της κτηνοτροφίας, με έμφαση στη στήριξη του κλάδου, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να τεθούν συνολικά τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει επιλογές πολιτικής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

