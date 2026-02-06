Στο μικροσκόπιο το δίκτυο του σμήναρχου: Νέες έρευνες για διαρροή νατοϊκών πληροφοριών προς την Κίνα

Κλιμακώνεται η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας που αφορά αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, ψηφιακά ίχνη και το ενδεχόμενο ευρύτερου δικτύου μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο το δίκτυο του σμήναρχου: Νέες έρευνες για διαρροή νατοϊκών πληροφοριών προς την Κίνα
06 Φεβ. 2026 13:17
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της στρατιωτικής δικαιοσύνης για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη με την κατηγορία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, με τις αρχές να επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν το εύρος των επαφών και των δραστηριοτήτων του.

Ο αξιωματικός, με περίπου τρεις δεκαετίες υπηρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία, είχε αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε στο βιογραφικό του, ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών. Παράλληλα, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικά συστήματα, αεροπορία και ναυτιλία.

Έρευνα για πιθανό ευρύτερο δίκτυο

Μετά τη σύλληψη, οι ανακριτικές αρχές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να υπήρχε ευρύτερο δίκτυο ή συνεργασίες, εξετάζοντας κάθε επαφή του αξιωματικού, τόσο επαγγελματική όσο και κοινωνική. Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα με συναφές αντικείμενο, αλλά και όσοι είχαν οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μαζί του.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες φέρεται να έχει και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Πενταγώνου, η οποία κατά πληροφορίες κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού, αναζητώντας δεδομένα που θα φωτίσουν τις κινήσεις και τις επαφές του.

Αναρτήσεις για «εσωτερικές απειλές»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παλαιότερες δημόσιες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έκανε συχνές αναφορές στον λεγόμενο «εσωτερικό κίνδυνο» για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σε αυτές ανέλυε τους κινδύνους από άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τόνιζε ότι τέτοιες απειλές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά όταν αγνοούνται, ενώ υπογράμμιζε πως άτομα με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα αποτελούν συχνά βασική πηγή κινδύνου.

Η τεχνική κατάρτιση και η πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα

Η επαγγελματική του πορεία ως μηχανικού τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής του είχε επιτρέψει να αποκτήσει εξειδίκευση σε τομείς όπως:

  • ραντάρ επιτήρησης και έρευνας
  • ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες
  • ηλεκτρονικός πόλεμος
  • συστήματα επιτήρησης
  • ραδιοναυτιλία

Η πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νατοϊκές δραστηριότητες και κινήσεις μέσων και προσωπικού, θεωρείται από τις αρχές κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

Το τεχνολογικό ίχνος που αποκάλυψε τη δράση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών φέρεται να γινόταν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής με λογισμικό ικανό να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα μεταδίδει ψηφιακά. Το ίδιο σύστημα, ωστόσο, φέρεται να άφηνε ψηφιακά ίχνη μέσω κωδικού QR, γεγονός που συνέβαλε στον εντοπισμό της δραστηριότητας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης, οι πιθανές διασυνδέσεις και το είδος των πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά λόγω της ευρύτερης σημασίας της για την ασφάλεια και τις διεθνείς συνεργασίες της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ