Στο μικροσκόπιο το δίκτυο του σμήναρχου: Νέες έρευνες για διαρροή νατοϊκών πληροφοριών προς την Κίνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της στρατιωτικής δικαιοσύνης για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη με την κατηγορία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, με τις αρχές να επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν το εύρος των επαφών και των δραστηριοτήτων του.

Ο αξιωματικός, με περίπου τρεις δεκαετίες υπηρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία, είχε αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε στο βιογραφικό του, ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών. Παράλληλα, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικά συστήματα, αεροπορία και ναυτιλία.

Έρευνα για πιθανό ευρύτερο δίκτυο

Μετά τη σύλληψη, οι ανακριτικές αρχές επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να υπήρχε ευρύτερο δίκτυο ή συνεργασίες, εξετάζοντας κάθε επαφή του αξιωματικού, τόσο επαγγελματική όσο και κοινωνική. Στο επίκεντρο βρίσκονται πρόσωπα με συναφές αντικείμενο, αλλά και όσοι είχαν οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μαζί του.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες φέρεται να έχει και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Πενταγώνου, η οποία κατά πληροφορίες κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού, αναζητώντας δεδομένα που θα φωτίσουν τις κινήσεις και τις επαφές του.

Αναρτήσεις για «εσωτερικές απειλές»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παλαιότερες δημόσιες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έκανε συχνές αναφορές στον λεγόμενο «εσωτερικό κίνδυνο» για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σε αυτές ανέλυε τους κινδύνους από άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τόνιζε ότι τέτοιες απειλές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά όταν αγνοούνται, ενώ υπογράμμιζε πως άτομα με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα αποτελούν συχνά βασική πηγή κινδύνου.

Η τεχνική κατάρτιση και η πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα

Η επαγγελματική του πορεία ως μηχανικού τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής του είχε επιτρέψει να αποκτήσει εξειδίκευση σε τομείς όπως:

ραντάρ επιτήρησης και έρευνας

ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες

ηλεκτρονικός πόλεμος

συστήματα επιτήρησης

ραδιοναυτιλία

Η πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νατοϊκές δραστηριότητες και κινήσεις μέσων και προσωπικού, θεωρείται από τις αρχές κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

Το τεχνολογικό ίχνος που αποκάλυψε τη δράση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών φέρεται να γινόταν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής με λογισμικό ικανό να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα μεταδίδει ψηφιακά. Το ίδιο σύστημα, ωστόσο, φέρεται να άφηνε ψηφιακά ίχνη μέσω κωδικού QR, γεγονός που συνέβαλε στον εντοπισμό της δραστηριότητας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης, οι πιθανές διασυνδέσεις και το είδος των πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά λόγω της ευρύτερης σημασίας της για την ασφάλεια και τις διεθνείς συνεργασίες της χώρας.

