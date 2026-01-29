Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης επικεφαλής βρετανικής κυβέρνησης στην Κίνα μετά από οκτώ χρόνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αίθουσα του Λαού (Great Hall of the People), με στόχο την υπέρβαση των προηγούμενων εντάσεων και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ασφάλειας.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα και ανακοινώσεις από το Λονδίνο, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Στάρμερ, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για μια «πιο εξελιγμένη» (sophisticated) σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Η Downing Street χαρακτήρισε την προσέγγιση «πραγματιστική», με σκοπό να προωθηθούν κοινά συμφέροντα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών και αβεβαιότητας, ιδίως ενόψει των εξελίξεων στις αμερικανο-κινεζικές σχέσεις και των αμφισβητήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παραδοσιακές συμμαχίες.

Η Βρετανία βλέπει την Κίνα ως τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της και επιδιώκει να τροφοδοτήσει την οικονομική της ανάκαμψη μέσω ενίσχυσης των δεσμών με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Ο Στάρμερ συνοδεύεται από αντιπροσωπεία περίπου 60 εκπροσώπων βρετανικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών όπως HSBC, AstraZeneca, GSK, Airbus και British Airways.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια σειρά διπλωματικών επαφών ευρωπαϊκών και δυτικών ηγετών με το Πεκίνο το τελευταίο διάστημα, όπως αυτές του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνάντηση με τον Σι, ο Στάρμερ θα έχει συνομιλίες και με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ενώ αύριο θα μεταβεί στη Σαγκάη για επαφές με επιχειρηματικούς κύκλους.

