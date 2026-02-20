Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 ο Νίκος Δένδιας αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ι. Καποδίστριας» του Πενταγώνου, με τη συμμετοχή των γερουσιαστών Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer και Gary Peters. Μετά τις συνομιλίες ακολούθησε γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Alexus G. Grynkewich, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρώτου στην Αθήνα.

Η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου είχε προηγουμένως γίνει δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Ουάσιγκτον, με έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.

Οι διαδοχικές επαφές υπογραμμίζουν τη διαρκή ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

