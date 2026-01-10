Στο Περιστέρι ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή, το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες!
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα
Δυστυχώς μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον δήμο Περιστερίου Αττικής.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από το κτίριο και κατόπιν διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται.
