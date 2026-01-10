Στο Περιστέρι ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή, το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες!

Δυστυχώς μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον δήμο Περιστερίου Αττικής.

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από το κτίριο και κατόπιν διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, στο δήμο Περιστερίου Αττικής. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 10, 2026

