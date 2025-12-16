Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης

Την ανοιχτή στήριξή της στις κινητοποιήσεις των δήμων ενάντια στην οικονομική τους ασφυξία και την περαιτέρω υποβάθμισή τους εκφράζει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», δηλώνοντας τη συμπαράστασή της στη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για διαχρονική και συστηματική υποχρηματοδότηση των δήμων, καθώς και για μετακύλιση ευθυνών χωρίς τους αναγκαίους πόρους, κατάσταση που –όπως επισημαίνεται– έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο με άμεσες συνέπειες για τους πολίτες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι περικοπές στη χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και η ακρίβεια συνιστούν συνειδητές κυβερνητικές επιλογές απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τον συγκεντρωτισμό και περιορίζοντας την αυτονομία των δήμων. «Οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργούν ως εκτελεστικοί βραχίονες υπουργικών αποφάσεων, ούτε να επωμίζονται το κόστος κυβερνητικών επιλογών», τονίζεται.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να αποδώσει τους θεσμοθετημένους πόρους και να εγκαταλείψει την πολιτική που μετατρέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε απλό διαχειριστή της κρίσης. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των δήμων και των εργαζομένων τους, στηρίζοντας κάθε συλλογική διεκδίκηση για δημόσιες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.

