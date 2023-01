Στο στόχαστρο του Τσαβούσογλου η Σουηδία – Ακροδεξιός πολιτικός έβαλε φωτιά στο Κοράνι – Κατηγορίες για ισλαμοφοβία

Οι σχέσεις Τουρκίας και Σουηδίας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, με τη χώρα της βόρειας Ευρώπης να μπαίνει στο στόχαστρο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στο στόχαστρο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε ο ακροδεξιός πολιτικός Ράσμους Παλουντάν, ο οποίος έβαλε φωτιά στο Κοράνι, μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη.

Ο Τσαβούσγλου τον αποκάλεσε «τρελό που προσβάλει το Ισλάμ και το ιερό βιβλίο, το Κοράνι», ενώ μίλησε για «ρατσιστική πράξη και έγκλημα μίσους».

Την ίδια ώρα, Τούρκοι αξιωματούχοι κατήγγειλαν τις σουηδικές αρχές για την άδεια που δόθηκε στον Ράσμους Παλουντάν, να πραγματοποιήσει διαμαρτυρία μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πίσω από μεταλλικά διαχωριστικά, ο Ράσμους Παλουντάν, ο Σουηδοδανός εξτρεμιστής ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs (Hard Line), αντιισλαμιστής και πολέμιος της μετανάστευσης, όπως είχε ανακοινώσει, έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Αν δεν πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει εδώ ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να πάει να ζήσει αλλού», δήλωσε σε ομιλία του που διήρκησε σχεδόν μια ώρα ο Παλουντάν, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν διαδηλώσεις όπου έχει κάψει αντίγραφο του Κορανίου.

Η αντίδραση της Τουρκίας

Από την πλευρά της η Άγκυρα, κάλεσε τον Σουηδό πρεσβευτή για εξηγήσεις και ακύρωσε την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Παλ Τζόνσον για τις 27 Ιανουαρίου, «που είχε στόχο να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

#Turkey . “ #Hate #crime ” that “passes itself under the name of freedom”,commented Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu . #Sweden . Far-right protesters burned #Muslims ‘ holy book, the #Koran , in front of the #TurkishEmbassy in #Stockholm pic.twitter.com/xZ3B4vmwYr

Η συνάντηση «έχασε τη σημασία και το νόημά της, οπότε ακυρώσαμε», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη χυδαία επίθεση στο ιερό μας βιβλίο… Είναι εντελώς απαράδεκτο να επιτραπεί αυτή η αντιισλαμική πράξη, που στοχεύει μουσουλμάνους και προσβάλλει τις ιερές μας αξίες, υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Χωριστή διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη υπέρ των Κούρδων και κατά του αιτήματος της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ομάδα φιλότουρκων διαδηλωτών πραγματοποίησε επίσης συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία. Και οι τρεις κινητοποιήσεις είχαν λάβει άδεια από την αστυνομία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Στοκχόλμης υπερασπίζεται την ελευθερία έκφρασης στη χώρα αλλά καταδικάζει κάθε ενέργεια ισλαμοφοβίας.

Huge demonstration in Stockholm today in solidarity with #PKK & against Erdogan. With Sweden’s #NATO request, Erdogan saw his chance to blackmail #İsveç . But in Sweden, people are showing how to respond to this blatant attempt. pic.twitter.com/kxrIMi8Z9Q

Τόσο η Σουηδία όσο και η γειτονική της Φινλανδία ελπίζουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Χρειάζονται όμως τη συναίνεση της Τουρκίας, ως μέλος της συμμαχίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Στάφαν Χέρστρομ, ο Σουηδός πρεσβευτής στην Τουρκία, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή μια άλλη κινητοποίηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κρέμασαν ένα ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Σουηδία καταδίκασε το συμβάν, όμως η Άγκυρα λέει ότι θα πρέπει να λάβει μια σαφή θέση κατά της τρομοκρατίας.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023