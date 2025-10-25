Στο τελευταίο «αντίο» του Διονύση Σαββόπουλου πολιτικοί και καλλιτέχνες

Η Ελλάδα αποχαιρετά τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο. Βρίσκονται στην Ιερά Μητρόπουλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες είναι από τα πρόσωπα που δίνουν το παρών στην εξόδιο ακολουθία.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πένθιμα εμβατήρια από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πριν την εξόδιο ακολουθία,ΒΙΝΤΕΟ

Αντίθετα απουσιάζουν πολλοί αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραβρέθηκε στο τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη, ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κανείς άλλος από τα κόμματα της Αριστεράς πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από πολιτικούς παρίστανται:

– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Από καλλιτέχνες: ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

