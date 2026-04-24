Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι

Στοχευμένη επιχείρηση για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας πραγματοποίησαν σήμερα, 24 Απριλίου 2026, αστυνομικές δυνάμεις σε περιοχές του Δήμος Πύργου, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και εντάσσεται σε μια σειρά στοχευμένων δράσεων που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Εκτεταμένοι έλεγχοι και κατ’ οίκον έρευνες

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι, με τις αρχές να προχωρούν σε:

Ελέγχους σε 114 άτομα

Ελέγχους σε 52 οχήματα

Οκτώ κατ’ οίκον έρευνες

Παράλληλα, προσήχθησαν 10 άτομα για περαιτέρω έλεγχο, ενώ ισάριθμες ήταν και οι συλλήψεις που προέκυψαν από την επιχείρηση.

Συλλήψεις για παραβάσεις και ρευματοκλοπή

Σε βάρος των 10 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διαφορετικά αδικήματα. Συγκεκριμένα:

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων, που σχετίζονται με παράνομες εγκαταστάσεις

Δύο ανήλικοι για στέρηση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τέσσερα άτομα για υποθέσεις ρευματοκλοπής

Στην επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο συνέδραμε στους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος.

Παραβάσεις ΚΟΚ και ενίσχυση της αστυνόμευσης

Στο πλαίσιο των παράλληλων τροχονομικών ελέγχων, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν συνολικά 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση των ελέγχων και στο οδικό δίκτυο.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

