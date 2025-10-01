Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων

Να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί νωρίς με πούλμαν στην εισαγγελία προκειμένου να τους απαγγέλλουν οι κατηγορίες.

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων
01 Οκτ. 2025 14:16
Pelop News

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα από την εισαγγελία ασκήθηκε δίωξη για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση,
– Άμεση συνέργεια στην απάτη,
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Αυτή την ώρα οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί νωρίς με πούλμαν στην εισαγγελία προκειμένου να τους απαγγέλλουν οι κατηγορίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:14 Χαμάς: «Καταστροφή τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ»
15:06 Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας
14:57 Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το νέο ΔΣ οδεύει προς ανανέωση – Ποια ονόματα έχουν ακουστεί
14:49 Γύρω-γύρω «Πάτρα 2025» και στη μέση «Μαρκάτια»
14:41 Η Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι ζήτησε από τον Φλωρίδη
14:34 ΒΙΝΤΕΟ από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό, εννέα νεκροί
14:26 Με σημαντικούς σταθμούς από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η νέα πολιτιστική διαδρομή του ΥΠΠΟ «Ο Δρόμος προς τη Δύση»
14:16 Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων
14:08 Λάρισα: Έψαχνε λίρες με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα
14:00 Πάτρα: Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή της ανακύκλωσης και ετοιμάζει καμπάνια
13:51 Τέμπη: Εισαγγελική παραγγελία για εκταφή του Δ. Ασλανίδη μόνο για ταυτοποίηση DNA
13:40 Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου: Ανακοινώθηκαν οι τιμές του μεγαλύτερου παρόχου
13:30 Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών με «ειδικότητα» στα σούπερ μάρκετ
13:22 Μέσα σε πλαστικές σακούλες έβαζε τα 50ευρα το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ της ΕΛΑΣ
13:12 Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο και αγώνας δρόμου για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Ολα όσα έγιναν στην παρουσίαση του Προμηθέα – Φωτογραφίες
13:05 Πρωταθλήματα υποδομών ΕΠΣΑ: Πότε ξεκινούν και ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής
12:59 Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν από το shut down των ΗΠΑ, τι ισχύει για την Αθήνα  
12:52 Περιπέτεια υγείας για επικεφαλής παράταξης, το μήνυμα στα social
12:46 Η Γεωργοπούλου ρίχνεται στη μάχη της διάκρισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ