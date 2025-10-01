Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα από την εισαγγελία ασκήθηκε δίωξη για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,

– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση,

– Άμεση συνέργεια στην απάτη,

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,

– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,

– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,

– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και

– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Αυτή την ώρα οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί νωρίς με πούλμαν στην εισαγγελία προκειμένου να τους απαγγέλλουν οι κατηγορίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



