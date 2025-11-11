Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»

Η δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση του πολιτικού κόμματος «Φωνή Λογικής» βρίσκεται προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα, όπως προκύπτει από την έγγραφη απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου, ο οποίος είχε εκλεγεί με το κόμμα «Σπαρτιάτες».

Η ερώτηση αφορούσε στις καταγγελίες για πλαστογραφημένες υπογραφές πολιτών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ιδρυτική διαδικασία του κόμματος και ζητούσε ενημέρωση για το αν έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκύπτει ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία:

διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για προκαταρκτική εξέταση,

και από τις 16 Ιουλίου 2025 βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό, ενώ συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου με προηγούμενη δικογραφία που είχε σχηματιστεί τον Μάιο του 2025.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος απαιτείται κατάθεση ιδρυτικής δήλωσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συνοδευόμενη από 200 τουλάχιστον υπογραφές πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Η γνησιότητα των υπογραφών μπορεί να ελεγχθεί κατόπιν καταγγελίας για πιθανή πλαστογράφηση, με την υπόθεση να παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, αντίγραφα του καταστατικού και των υπογραφών των πολιτών διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι αρμόδια για τα ζητήματα των εκλογών και των πολιτικών κομμάτων.

