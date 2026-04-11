Στον εισαγγελέα σήμερα η 26χρονη εγγονή πρώην υπουργού – Έγινε γνωστή μέσα από τον χώρο της μόδας και τηλεοπτικό ριάλιτι

Ενώπιον του εισαγγελέα και με τη διαδικασία του αυτοφώρου αναμένεται να βρεθεί η 26χρονη εγγονή γνωστού εκλιπόντος πολιτικού και πρώην υπουργού, η οποία συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή του Συντάγματος και γρήγορα πήρε μεγάλη δημοσιότητα, τόσο λόγω του οικογενειακού της ονόματος όσο και λόγω της αναγνωρισιμότητάς της από τον χώρο της μόδας.

Η σύλληψη, σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, έγινε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στη 26χρονη και σε νεαρό άνδρα που ήταν μαζί της. Στην κατοχή της βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ στον άνδρα που τη συνόδευε εντοπίστηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο και ποσότητα ουσιών. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.

Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά

Η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας και η δικογραφία

Το βασικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι δεν πρόκειται για μια πληροφορία που κινείται μόνο στο επίπεδο της φημολογίας ή των social media, αλλά για δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί και για διαδικασία που περνά πλέον στη Δικαιοσύνη. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η 26χρονη κρατήθηκε μετά τον έλεγχο και επρόκειτο να οδηγηθεί το Μεγάλο Σάββατο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Μ. Σάββατο θα δικαστεί η εγγονή του πολιτικού

Αυτό είναι και το σημείο που δίνει στην υπόθεση μεγαλύτερο βάρος από μια απλή κοσμική είδηση. Η αναγνωρισιμότητα της νεαρής γυναίκας εξηγεί την έκταση που πήρε το θέμα, όμως ο πυρήνας της είδησης βρίσκεται στην ποινική διαδικασία που έχει ήδη κινηθεί και στα ευρήματα που καταγράφηκαν από τις αρχές κατά τον έλεγχο.

Γνωστή από τη μόδα και τηλεοπτική παρουσία

Η 26χρονη είχε γίνει γνωστή τα προηγούμενα χρόνια από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας, ενώ είχε από νωρίς παρουσία στον χώρο του modeling. Μέσα από αυτή τη διαδρομή απέκτησε δημόσια εικόνα που ξεπερνά τον στενό επαγγελματικό κύκλο της μόδας, στοιχείο που εξηγεί γιατί η σύλληψή της προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον. Δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι στη συνέχεια στράφηκε περισσότερο προς το styling και το fashion blogging.

Ακριβώς αυτή η διπλή ταυτότητα, του γνωστού οικογενειακού ονόματος από τη μία και της τηλεοπτικής-δημόσιας αναγνωρισιμότητας από την άλλη, είναι που έκανε την υπόθεση να ξεχωρίσει από τις συνήθεις συλλήψεις για μικροποσότητες ουσιών. Δεν πρόκειται μόνο για ένα αστυνομικό συμβάν· πρόκειται για υπόθεση που συνδυάζει ποινικό ενδιαφέρον, δημόσιο πρόσωπο και έντονη δημοσιότητα.

Η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη

Από εδώ και πέρα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και θα κρίνει τα επόμενα βήματα. Το μέχρι στιγμής δημοσιευμένο πλαίσιο παραπέμπει σε υπόθεση κατοχής μικροποσότητας ναρκωτικών για τη 26χρονη, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο της απολογίας ή για τις θέσεις που προτίθεται να προβάλει η υπεράσπισή της.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εξέλιξη είναι ουσιαστικά το πρώτο δικαστικό στάδιο μιας υπόθεσης που ήδη έχει τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στο τι θα προκύψει ενώπιον του εισαγγελέα και στο πώς θα αποτυπωθούν επισήμως τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη της 26χρονης και του άνδρα που ήταν μαζί της στο κέντρο της Αθήνας.

