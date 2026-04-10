Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά

Ένας έλεγχος της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Απριλίου, οδήγησε στη σύλληψη μιας 26χρονης γυναίκας, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι εγγονή γνωστού πολιτικού ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, καθώς και του 29χρονου φίλου της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν για έλεγχο.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι και οι δύο είχαν στην κατοχή τους ποσότητες κάνναβης, ενώ στην περίπτωση του 29χρονου εντοπίστηκαν ακόμη ένα αναδιπλούμενο στιλέτο και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο. Οι δύο τους μεταφέρθηκαν αμέσως στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Τι βρέθηκε στον έλεγχο

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος φίλος της κατείχε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατ, καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμ. κάνναβης.

Όσον αφορά στην 26χρονη κοπέλα, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της συνολικά 3 γραμμάρια κάνναβης.

Η μεταφορά στο Τμήμα και η δικογραφία

Μετά τον έλεγχο στη Βασιλίσσης Σοφίας, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος. Εκεί οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύνταξη της σχετικής δικογραφίας, με τις κατηγορίες να αφορούν την κατοχή ναρκωτικών, ενώ για τον άνδρα περιλαμβάνεται και το σκέλος που αφορά το όπλο και το φυσίγγιο που βρέθηκαν πάνω του.

Η υπόθεση προκάλεσε άμεσα ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των ευρημάτων του ελέγχου, αλλά και επειδή η 26χρονη έχει, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δημόσια αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικό ριάλιτι μόδας. Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η ταυτότητά της, το ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει ο αστυνομικός έλεγχος και τα ευρήματα που καταγράφηκαν από τις αρχές στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα περιστατικό που πήρε γρήγορα δημοσιότητα

Η σύλληψη έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, σε μια από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας και σε ώρα που η κίνηση στην πόλη είναι περιορισμένη, κάτι που έκανε ακόμη πιο αισθητή την είδηση όταν άρχισε να δημοσιοποιείται. Τα πρώτα δημοσιεύματα κινήθηκαν γρήγορα, με κοινό παρονομαστή το ότι το ζευγάρι σταμάτησε για έλεγχο, βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και ακολούθησε η προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα.

