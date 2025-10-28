Στον Εισαγγελέα σήμερα ο 23χρονος δράστης του φονικού στον Κίσσαμο

Ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφορνίας του 52χρονου, στη γιορτή του κάστανου στον Κίσσαμο, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, σήμερα Τρίτη 28/10/2025.

Στο Ελαφονήσι σε χωράφι εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο ο 23χρονος σκότωσε τον ξάδερφό του

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) στις Αρχές. Tο όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο του εγκλήματος.

Πρόκειται για πιστόλι μικρού διαμετρήματος, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο 23χρονος πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



