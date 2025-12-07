Στον ΙΝ Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα ο Ιάσων Φωτήλας

O υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας παρέστη στο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των αδίκως εκτελεσθέντων Καλαβρυτινών, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα από τον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πατρών.

«Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη αποδώσαμε φόρο τιμής στους συμπολίτες μας που χάθηκαν στη ναζιστική θηριωδία.

Η μνήμη τους αποτελεί φάρο ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι χρέος όλων μας να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος, ώστε ποτέ ξανά η ανθρωπότητα να μην βιώσει τέτοιες σκοτεινές στιγμές», τόνισε ο κ. Φωτήλας.

