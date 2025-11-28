Στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Γιαννακοπούλου!

Στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας των 54 κιλών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πυγμαχίας U23, προκρίθηκε η Αντωνία Γιαννακοπούλου.

Η αθλήτρια της Παναχαϊκής επικράτησε της Ουκρανής Viktoriia Shkeul και ετοιμάζεται για τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο 29/11, έχοντας εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο.

