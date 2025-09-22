Στουρνάρας: «Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο – Αύξηση μισθών χωρίς παραγωγικότητα οδηγεί σε χρεοκοπία»

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποιεί για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων προτού δοθούν αυξήσεις στους μισθούς

Γιάννης Στουρνάρας
22 Σεπ. 2025 9:52
«Σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά», δήλωσε σήμερα Δευτέρα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας. Όπως επεσήμανε, η χώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η μείωση του δημοσίου χρέους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως αποτελεί τη σημαντικότερη επιτυχία των τελευταίων ετών.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή δεν σημαίνει ότι ο πλούτος διανέμεται αποκλειστικά στους πλούσιους, αλλά απαιτεί προσεκτική διαχείριση και διαφύλαξη των δημοσιονομικών επιτευγμάτων. «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να εστιάσει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των αυξήσεων μισθών, τόνισε: «Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αν δοθεί αύξηση 30% χωρίς να αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα βρεθούμε σε κατάσταση παρόμοια με το 2010». Υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που καθιστούν την οικονομία πιο ευέλικτη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 60% στις επενδύσεις, εκ των οποίων τα 4/5 είναι παραγωγικές.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, επισήμανε ότι «σε όλα τα κράτη υπάρχει κρατική παρέμβαση, αλλά το κράτος δεν καθορίζει όλους τους μισθούς».

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι η χώρα δεν διαθέτει «λεφτόδεντρο» και ότι οι αυξήσεις στους μισθούς πρέπει να συνοδεύονται από ουσιαστική παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προβλέπεται 3,1% για το 2025, με σταδιακή αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται σε παγκόσμιους παράγοντες, όπως η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά.

Τέλος, απηύθυνε μήνυμα προς τους τραπεζίτες να προσαρμόσουν τα επιτόκιά τους, σημειώνοντας τον ανταγωνισμό από ψηφιακές πλατφόρμες όπως η Revolut.

Πηγή: skai.gr
