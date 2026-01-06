Στους 14 οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην Ινδονησία

Σνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται, στη Βόρεια Κελέβη, στην Ινδονησία.

Στους 14 οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην Ινδονησία
06 Ιαν. 2026 11:27
Pelop News

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών στη Βόρεια Κελέβη της Ινδονησίας, δήλωσε αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται.

Σφοδρές βροχοπτώσεις νωρίς χθες Δευτέρα το πρωί προκάλεσαν τις ξαφνικές πλημμύρες στο νησί Σιάου, εξήγησε ο Νουριαντίν Γκουμελένγκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Δεκαέξι διασώστες αναζητούσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τέσσερις ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ο κ. Γκουμελένγκ, που έκανε ακόμη λόγο για 18 τραυματίες.

«Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα από κατοίκους για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι», σημείωσε.

Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή που επλήγη παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων βράχων και συντριμμιών ή της λάσπης. Αναπτύχθηκαν μηχανήματα έργου από τις αρχές για να τους ανοίξουν.

Τουλάχιστον 444 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και φιλοξενούνται σε σχολεία και εκκλησίες, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βόρειας Κελέβης, τον Γιούλιους Σελβάνους.

Οι πλημμύρες καταγράφτηκαν στην κορύφωση της περιόδου των βροχών στην Κελέβη, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία.

Τον Νοέμβριο, πλημμύρες και κατολισθήσεις οφειλόμενες σε κυκλώνα στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 κατοίκους στη νήσο Σουμάτρα, ενώ εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη εκεί. Οικολογικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η αποψίλωση των δασών στη Σουμάτρα, εξαιτίας ιδίως της υλοτομίας και της μεταλλευτικής δραστηριότητας, έκαναν ακόμη χειρότερο το χτύπημα των πλημμυρών αυτών.

