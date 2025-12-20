Στους δρόμους η ΕΛΑΣ για γιορτές, στη φετινή έξοδο υπάρχει και η παράμετρος αγρότες

Ενα εκτεταμένο δίκτυο μέτρων ασφαλείας θα εξαπλωθεί στην Πάτρα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με την Αστυνομία να προχωρά σε αυξημένη επιτήρηση σε ολόκληρη την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η ομαλή διεξαγωγή της εορταστικής περιόδου, η αποτροπή παραβατικών φαινομένων και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας πολιτών και επισκεπτών, σε μία περίοδο όπου η κίνηση και η δραστηριότητα κορυφώνονται.

Στο κέντρο της Πάτρας, η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ιδιαίτερα εμφανής. Εμπορικοί δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες και σημεία αυξημένης προσέλευσης θα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση, καθώς η εορταστική αγορά και οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών.

Πεζές και εποχούμενες περιπολίες θα αναπτυχθούν σε σταθερή βάση, ενώ αυξημένη θα είναι η αστυνόμευση και τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας εντείνεται.

Αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή και γύρω από χώρους θρησκευτικής λατρείας, κυρίως κατά τις ημέρες και ώρες τέλεσης των εορταστικών λειτουργιών. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην πρόληψη κλοπών και μικροπαραβατικότητας, με στοχευμένους ελέγχους και άμεση επέμβαση, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο αυτό, στους δρόμους της πόλης θα κινούνται και αστυνομικοί με πολιτική περιβολή, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την αποτροπή αξιόποινων πράξεων, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένο συνωστισμό.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με συνεχή συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης των δυνάμεων, όπου παρουσιαστεί ανάγκη.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην οδική ασφάλεια. Η Τροχαία θέτει σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κόμβους και εισόδους της πόλης, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Προβλέπονται ρυθμίσεις στη διέλευση βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής, καθώς και αυστηροί έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και λοιπές επικίνδυνες παραβάσεις.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛΑΣ και για την παρουσία αγροτικών κινητοποιήσεων και τρακτέρ στα μπλόκα των εθνικών οδών, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των δράσεων μέχρι και τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών.

