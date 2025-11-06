Κάποιοι μιλούν για «απομόνωση» της Ελλάδας από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η πραγματικότητα μάλλον δείχνει ακριβώς το αντίθετο.

Την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσιμων ενεργειακών και στρατηγικών συζητήσεων, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, δύο υπουργοί και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες βρίσκονται την Αθήνα, συμμετέχοντας στη συνδιοργάνωση της Συνόδου P-TEC για τη ΝΑ Ευρώπη.

Αυτές οι κινήσεις δεν δείχνουν απλά ενδιαφέρον, αλλά ενεργή εμπλοκή και στρατηγική συνεργασία.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει σε φάση που συνδιαμορφώνει την ενεργειακή γεωγραφία της περιοχής και ενισχύει τη θέση της σταθερά με αναγνώριση και ενεργό ρόλο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



