Στρατός ΗΠΑ: Στόχος τρομοκρατών μπορεί να γίνουν όσοι υπηρέτησαν σε Ιράκ ή Συρία

Από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ εκδόθηκε προειδοποίηση πριν από δυο μέρες σε ορισμένους συνταξιούχους ανώτερους στρατιωτικούς που υπηρέτησαν στο Ιράκ ή τη Συρία ότι ήταν στόχος πιθανής τρομοκρατικής απειλής.

Η προειδοποίηση, αφορά όσους ζουν τώρα στη Φλόριντα όμως δεν διευκρίνιζε τι είδους απειλή ή ποια τρομοκρατική ομάδα εμπλέκεται, ούτε ποια χώρα ή οντότητα παρείχε τις πληροφορίες. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έκριναν ότι ήταν αρκετά αξιόπιστη για να εκδώσουν την προειδοποίηση, σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Άλι Σκοτ, αξιωματικό της διοίκησης.

📺: The United States Army Special Operations Command (USASOC) recently published a Duty to Warn Notification.

In the U.S. intelligence and military community, a “Duty to Warn” (DTW) is a formal protocol based on Intelligence Community Directive 191.

It requires agencies to… pic.twitter.com/RZY0jM3zLd

— Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) July 17, 2025