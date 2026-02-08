Στυτική δυσλειτουργία: Πώς ο τρόπος ζωής μπορεί να κάνει τη διαφορά χωρίς φάρμακα

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι διατροφή, άσκηση και ύπνος βελτιώνουν τη στύση και την καρδιαγγειακή υγεία

08 Φεβ. 2026 21:07
Pelop News

Για δεκαετίες, η στυτική δυσλειτουργία αντιμετωπιζόταν κυρίως με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, τόσο παλαιότερες όσο και νεότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνδρες μπορούν να βελτιώσουν ή ακόμη και να αποκαταστήσουν τη σεξουαλική τους λειτουργία μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Μία από τις πρώτες έρευνες προήλθε από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και δημοσιεύθηκε στο Journal of Sexual Medicine. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν πάνω από 800 άνδρες ηλικίας 35–80 ετών για πέντε χρόνια. Όσοι βελτίωσαν τη διατροφή τους, έχασαν βάρος, περιορίσαν το αλκοόλ και κοιμήθηκαν επαρκώς, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη στύση, ενώ η επιδείνωση των συνηθειών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης της ανικανότητας.

Το βασικό σημείο είναι καρδιαγγειακό: η στύση εξαρτάται από την καλή ροή αίματος. Παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, διαβήτης και καθιστική ζωή βλάπτουν τα αγγεία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται πρώτα στη σεξουαλική λειτουργία.

Νεότερες αποδείξεις από τυχαιοποιημένες μελέτες

Μια μελέτη του 2024 στο Irish Journal of Medical Science παρακολούθησε άνδρες με μεταβολικό σύνδρομο και στυτική δυσλειτουργία, οι οποίοι ακολούθησαν για 12 εβδομάδες υποθερμιδική διατροφή και μέτρια άσκηση. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στον δείκτη στυτικής λειτουργίας (IIEF), επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση του μεταβολικού προφίλ μεταφράζεται άμεσα σε καλύτερη στυτική ικανότητα.

Σύγχρονες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας υπογραμμίζουν ότι άσκηση, απώλεια βάρους και περιορισμός αλκοόλ μπορούν όχι μόνο να βελτιώσουν τη στύση, αλλά και να μειώσουν την ανάγκη για φάρμακα ή να ενισχύσουν τη δράση τους όταν είναι απαραίτητα.

Πρακτικά tips για καλύτερη σεξουαλική λειτουργία

Οι ειδικοί προτείνουν στοχευμένες παρεμβάσεις τρόπου ζωής με το μεγαλύτερο όφελος:

  • Απώλεια βάρους: ακόμη και 5–10% του σωματικού βάρους

  • Τακτική αερόβια άσκηση: π.χ. γρήγορο περπάτημα 150 λεπτά/εβδομάδα

  • Μεσογειακή διατροφή: φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο και ψάρια

  • Περιορισμός αλκοόλ και διακοπή καπνίσματος

  • Επαρκής ύπνος και διαχείριση άγχους ή κατάθλιψης

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η στυτική δυσλειτουργία συχνά αποτελεί πρώιμο σημάδι καρδιαγγειακής νόσου. Η βελτίωση του τρόπου ζωής, λοιπόν, δεν ενισχύει μόνο τη σεξουαλική ζωή, αλλά συμβάλλει και στη συνολική υγεία και μακροζωία.

