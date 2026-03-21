Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’

Με ισοπαλία (0-0) με τη Μαρκό έκλεισε τα play-offs της Super League 2 η πρωταθλήτρια του Νοτίου Ομίλου, Καλαμάτα και τώρα θα παλέψει με τον Ηρακλή για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή.

Η αξιόμαχη Μαρκό μπλόκαρε τους Μεσσήνιους, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε άνετα 3-0 τον Ολυμπιακό Β’.

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0

Σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0, σ’ ένα παιχνίδι που δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία.

Μαρκό: Αυγερινός, Μαρκουπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Παυλίδης (66′ Νεκούλ), Οικονομίδης, Μεντόσα, Φουρλάνος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος (66′ Γιόχανσον).

Καλαμάτα: Λαδάς, Σπυράκος (32′ Καλουτσικίδης), Βαφέας, Παναγιώτου, Λυμπεράκης (46′ Κατάλντι), Οικονόμου, Τσίνο Μορέιρα, Τσέλιος (76′ Μπρούνο Γκάμα), Χορδάν (59′ Μπονέτο), Μορέιρα, Κωτσόπουλος (76′ Μουζάκης).

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0

Ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε με νίκη τη σεζόν. Μία χρονιά, όπου στόχος ήταν η άνοδος, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν τα κατάφερε κι ενώ νίκησε στην πρεμιέρα των playoffs εκτός έδρας την Καλαμάτα.

Στη συνέχεια ο Πανιώνιος απέτυχε να νικήσει Μαρκό εντός κι εκτός έδρας, εντός την Καλαμάτα κι εκτός τον Ολυμπιακό Β’ κι έτσι έμεινε πολύ πίσω. Στον τελευταίο του αγώνα, πάντως, επικράτησε άνετα 3-0 του Ολυμπιακού Β’ και θα ξεκινήσει σύντομα τον προγραμματισμό, ώστε να πετύχει τη νέα σεζόν τον μεγάλο στόχο της ανόδου στη Super League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης άνοιξε το σκορ στο 29′ με πέναλτι του Βοϊλη και στο 47′ με κεφαλιά ο Μόρσεϊ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 έγραψε στο 74′ με σουτ του Γιάκοβλεφ.

Πανιώνιος: Σαρακασίδης, Μπελμόντ (72′ Φελίσιο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ, Ζούλιας, Όκκας (59′ Στούπης), Ντίας (59′ Κιάκος), Μπαϊραμίδης (59′ Κρητικός), Νίτσος, Βοΐλης, Βενάρδος.

Ολυμπιακός Β’: Κουράκλης, Ντάμα, Τανούλης (64′ Μίλισιτς), Κουτσογούλας, Μάρτινς, Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Λιατσικούρας (64′ Κολοκοτρώνης), Τουφάκης, Ζουγλής, Θαρθάνα, Μπιλάλ (75′ Γιουσούφ).

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 29

3. Μαρκό 25

4. Ολυμπιακός Β’ 18

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



