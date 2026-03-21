Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’

21 Μαρ. 2026 18:12
Pelop News

Με ισοπαλία (0-0) με τη Μαρκό έκλεισε τα play-offs της Super League 2 η πρωταθλήτρια του Νοτίου Ομίλου, Καλαμάτα και τώρα θα παλέψει με τον Ηρακλή για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή.

Ο Προμηθέας ήθελε, αλλά δεν το μπόρεσε, ήττα από Κολοσσό – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η αξιόμαχη Μαρκό μπλόκαρε τους Μεσσήνιους, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε άνετα 3-0 τον Ολυμπιακό Β’.

Μαρκό – Καλαμάτα 0-0
Σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0, σ’ ένα παιχνίδι που δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία.

Μαρκό: Αυγερινός, Μαρκουπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Παυλίδης (66′ Νεκούλ), Οικονομίδης, Μεντόσα, Φουρλάνος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος (66′ Γιόχανσον).

Καλαμάτα: Λαδάς, Σπυράκος (32′ Καλουτσικίδης), Βαφέας, Παναγιώτου, Λυμπεράκης (46′ Κατάλντι), Οικονόμου, Τσίνο Μορέιρα, Τσέλιος (76′ Μπρούνο Γκάμα), Χορδάν (59′ Μπονέτο), Μορέιρα, Κωτσόπουλος (76′ Μουζάκης).

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 3-0
Ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε με νίκη τη σεζόν. Μία χρονιά, όπου στόχος ήταν η άνοδος, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν τα κατάφερε κι ενώ νίκησε στην πρεμιέρα των playoffs εκτός έδρας την Καλαμάτα.

Στη συνέχεια ο Πανιώνιος απέτυχε να νικήσει Μαρκό εντός κι εκτός έδρας, εντός την Καλαμάτα κι εκτός τον Ολυμπιακό Β’ κι έτσι έμεινε πολύ πίσω. Στον τελευταίο του αγώνα, πάντως, επικράτησε άνετα 3-0 του Ολυμπιακού Β’ και θα ξεκινήσει σύντομα τον προγραμματισμό, ώστε να πετύχει τη νέα σεζόν τον μεγάλο στόχο της ανόδου στη Super League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης άνοιξε το σκορ στο 29′ με πέναλτι του Βοϊλη και στο 47′ με κεφαλιά ο Μόρσεϊ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 έγραψε στο 74′ με σουτ του Γιάκοβλεφ.

Πανιώνιος: Σαρακασίδης, Μπελμόντ (72′ Φελίσιο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ, Ζούλιας, Όκκας (59′ Στούπης), Ντίας (59′ Κιάκος), Μπαϊραμίδης (59′ Κρητικός), Νίτσος, Βοΐλης, Βενάρδος.

Ολυμπιακός Β’: Κουράκλης, Ντάμα, Τανούλης (64′ Μίλισιτς), Κουτσογούλας, Μάρτινς, Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Λιατσικούρας (64′ Κολοκοτρώνης), Τουφάκης, Ζουγλής, Θαρθάνα, Μπιλάλ (75′ Γιουσούφ).

Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 38
2. Πανιώνιος 29
3. Μαρκό 25
4. Ολυμπιακός Β’ 18

19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
19:36 «Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»
19:24 Τρένο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, μεγάλη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, έτοιμη για σπουδαία πράγματα
19:12 Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι
19:00 «Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»
18:55 Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό
18:48 Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ
18:36 Φονικό τροχαίο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
18:24 Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου
18:12 Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’
18:00 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο ημίχρονο του Εθνικού Λιβαδειάς
17:48 Φονική χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην Ιταλία, ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα
17:12 Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος
17:00 Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν
16:51 CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν
16:43 Τι θα ισχύει την 25η Μαρτίου: Τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα
16:38 Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
16:32 Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
