Super League: Τριπλή ισοβαθμία, αλλά πρώτος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-1 την Κηφισιά

Με 4-1 επικράτησε ο ΠΑΟΚ της Κηφισιάς σ’ εξ’ αναβολής παιχνίδι της Super League που διεξήχθη στη Νίκαια και ανέβηκε στην κορυφή!

Ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε στους 53 βαθμούς, όσους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά είναι πρώτος στην τριπλή ισοβαθμία αφού έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό αλλά και την ΑΕΚ.

Πλέον απομένουν 3 αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και πολλά θα κριθούν την Κυριακή στο Καραϊσκάκη εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο είναι το το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες και το δεύτερο η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.

Το πρόγραμμα των τριών ομάδων έως το τέλος της κανονικής περιόδου

ΠΑΟΚ

24η: Ολυμπιακός (εκτός)

25η: Λεβαδειακός (εντός)

26η: Βόλος (εκτός)

Ολυμπιακός

24η: ΠΑΟΚ (εντός)

25η: ΟΦΗ (εκτός)

26η: ΑΕΛ (εντός)

ΑΕΚ

24η: ΑΕΛ (εντός)

25η: Ατρόμητος (εκτός)

26η: Κηφισιά (εντός)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 53

2. Ολυμπιακός 53

3. ΑΕΚ 53

4. Παναθηναϊκός 42

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

