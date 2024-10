Συμπαράσταση Μητσοτάκη στους κατοίκους της Φλόριντα: «Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας»

Μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους κατοίκους της Φλόριντα αλλά και προς την ελληνική ομογένεια εν μέσω της σαρωτικής επέλασης του φονικού τυφώνα Μίλτον.

Στο μήνυμά του εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες εκείνες που πενθούν για τους αγαπημένους τους.

«Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου για την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μίλτον στη Φλόριντα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική κοινότητα που αντιμετωπίζει τις συνέπειες του καιρικού αυτού φαινομένου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν για τους αγαπημένους τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κ.Μητσοτάκης.

Deeply saddened by the devastation caused by Hurricane Milton in Florida. Our thoughts are with all residents and our Greek-American community facing its impact. My deepest condolences go out to the families mourning loved ones.

