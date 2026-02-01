Συγκίνηση και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του Απόλλωνα

Με συγκίνηση και ευχές πραγματοποιήθηκε η σημερινή εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Απόλλωνα, στο κλειστό γήπεδο του Συλλόγου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων φορέων.
Η εκδήλωση συνέπεσε με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, με ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή την προβολή βίντεο κατά τη διάρκειά της, στο οποίο αποτυπώνονταν ιστορικά ντοκουμέντα και σημαντικές διακρίσεις της ομάδας μπάσκετ από τις προηγούμενες δεκαετίες.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Απολλωνιάδας, Γιώργος Κάτσενος, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Καλή χρονιά σε όλους. Η ομάδα μας συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ και μας στηρίζετε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Γιάννης Χριστόπουλος, τόνισε: «Είναι πολλοί εδώ που έχουν στηρίξει τον Σύλλογο με το δικό τους μετερίζι. Ο Απόλλων έχει τη δική του ιστορία και όλοι μας δίνουμε αγώνα για τα παιδιά, που είναι το αύριο του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που μας στηρίζουν».
Στη συνέχεια κλήθηκαν εκπρόσωποι φορέων από την Περιφέρεια, τον Δήμο, καθώς και εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων, οι οποίοι απηύθυναν τις δικές τους ευχές.
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η διοίκηση τίμησε δύο αθλήτριες του τμήματος βόλεϊ, την Παναγιώτα Λινάρδου και την Έλενα Κούρκουλου, οι οποίες εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η διοίκηση, σε συνεργασία με τον Στάθη Καγκελάρη, ιδιοκτήτη φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, προσέφερε από μία υποτροφία σε κάθε αθλήτρια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τις στηρίξει στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος, ο οποίος απηύθυνε το δικό του μήνυμα για την πολυετή προσφορά του Απόλλωνα στον τοπικό αθλητισμό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκαν τα κομμάτια της πίτας στους παρευρισκόμενους.

