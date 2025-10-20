Συγκίνηση στα Ιωάννινα: Πατέρας χάρισε ζωή στον γιο του με μεταμόσχευση νεφρού

Μια ιδιαίτερα συγκινητική μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όταν ένας πατέρας δώρισε το νεφρό του στον 31χρονο γιο του, χαρίζοντάς του κυριολεκτικά ζωή.

Η επέμβαση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνοδεύτηκε από ακόμη μία επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού από αποβιώσαντα δότη σε 28χρονη γυναίκα.

Η δωρεά του πατέρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταμόσχευσης από ζώντα συγγενή δότη, με τη νεφρεκτομή να γίνεται για πρώτη φορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή).

Στη διαδικασία συμμετείχε και ο διακεκριμένος χειρουργός Πρόδρομος Λαφτσίδης, διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Royal Free Hospital του Λονδίνου, ο οποίος παρείχε καθοριστική υποστήριξη στο ιατρικό προσωπικό.

Η μετεγχειρητική πορεία του πατέρα και των δύο ληπτών εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς επιπλοκές. Ο δότης έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ οι λήπτες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με τα μοσχεύματα να λειτουργούν πλήρως.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον πατέρα-δότη για το «μεγαλείο ψυχής» που επέδειξε, καθώς και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων κλινικών – της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της Χειρουργικής, της Νεφρολογικής, της Αναισθησιολογικής Κλινικής, αλλά και της ΜΕΘ – για την άρτια επιστημονική εργασία και την αφοσίωσή τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



