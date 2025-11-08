Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας

Με τη στολή που φορούσε πριν από επτά δεκαετίες, ο Φώτης Μαριάς στάθηκε ξανά προσοχή μπροστά στο άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας, συγκινώντας όλους όσοι βρέθηκαν στις Μαρίτσες της Ρόδου. Ο 94χρονος βετεράνος, τελευταίος εν ζωή αεροπόρος από τον πόλεμο της Κορέας, βραβεύτηκε για τη γενναιότητα και την προσφορά του, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στις Μαρίτσες, παρουσία αξιωματικών, τοπικών αρχών και πολιτών που τίμησαν τον ζωντανό θρύλο του ελληνικού ουρανού. Ο Φώτης Μαριάς, συγκινημένος, φόρεσε τη στολή των Ελλήνων αεροπόρων που πολέμησαν στην Κορέα, σε μια στιγμή που θύμισε τις μέρες όπου η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά σε μια από τις πιο σκληρές διεθνείς αποστολές του 20ού αιώνα.

Ο 94χρονος υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία από τα 21 του χρόνια και αποστρατεύτηκε το 1966 με τον βαθμό του υποσμηναγού. Όπως είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή του στη Ροδιακή, «η πατρίδα με έστειλε στο 13ο Σμήνος Κορέας, σε μια εμπόλεμη, πολύ επικίνδυνη σύρραξη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας».

Η Ελλάδα είχε στείλει τότε ένα τάγμα 1.000 στρατιωτών και ένα σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας με επτά αεροσκάφη C-47 “Ντακότα” και 67 άνδρες. «Ήμουν ο μικρότερος απ’ όλους, 21 ετών τότε», θυμάται.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του συμμετείχε σε δεκάδες επιχειρήσεις: μεταφορές αιχμαλώτων και τραυματιών, ρίψεις εφοδίων και φωτιστικών βομβών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και κομάντο στα μετόπισθεν. «Όταν είσαι νέος, δεν πιστεύεις ότι θα πεθάνεις», λέει, συνοψίζοντας με απλότητα την τόλμη και την αυταπάρνηση της γενιάς του.

Η βράβευσή του αποτελεί φόρο τιμής σε μια ζωή αφιερωμένη στην πατρίδα και στη μνήμη όσων πολέμησαν μακριά από την Ελλάδα, για τις αξίες της ελευθερίας και της ειρήνης.

