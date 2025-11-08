Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας

Μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και σεβασμό πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, όπου η Πολεμική Αεροπορία τίμησε τον 94χρονο Φώτη Μαριά, τελευταίο επιζώντα Έλληνα αεροπόρο που συμμετείχε στον πόλεμο της Κορέας.

Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
08 Νοέ. 2025 16:00
Pelop News

Με τη στολή που φορούσε πριν από επτά δεκαετίες, ο Φώτης Μαριάς στάθηκε ξανά προσοχή μπροστά στο άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας, συγκινώντας όλους όσοι βρέθηκαν στις Μαρίτσες της Ρόδου. Ο 94χρονος βετεράνος, τελευταίος εν ζωή αεροπόρος από τον πόλεμο της Κορέας, βραβεύτηκε για τη γενναιότητα και την προσφορά του, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στις Μαρίτσες, παρουσία αξιωματικών, τοπικών αρχών και πολιτών που τίμησαν τον ζωντανό θρύλο του ελληνικού ουρανού. Ο Φώτης Μαριάς, συγκινημένος, φόρεσε τη στολή των Ελλήνων αεροπόρων που πολέμησαν στην Κορέα, σε μια στιγμή που θύμισε τις μέρες όπου η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά σε μια από τις πιο σκληρές διεθνείς αποστολές του 20ού αιώνα.

Ο 94χρονος υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία από τα 21 του χρόνια και αποστρατεύτηκε το 1966 με τον βαθμό του υποσμηναγού. Όπως είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή του στη Ροδιακή, «η πατρίδα με έστειλε στο 13ο Σμήνος Κορέας, σε μια εμπόλεμη, πολύ επικίνδυνη σύρραξη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας».

Η Ελλάδα είχε στείλει τότε ένα τάγμα 1.000 στρατιωτών και ένα σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας με επτά αεροσκάφη C-47 “Ντακότα” και 67 άνδρες. «Ήμουν ο μικρότερος απ’ όλους, 21 ετών τότε», θυμάται.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του συμμετείχε σε δεκάδες επιχειρήσεις: μεταφορές αιχμαλώτων και τραυματιών, ρίψεις εφοδίων και φωτιστικών βομβών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και κομάντο στα μετόπισθεν. «Όταν είσαι νέος, δεν πιστεύεις ότι θα πεθάνεις», λέει, συνοψίζοντας με απλότητα την τόλμη και την αυταπάρνηση της γενιάς του.

Η βράβευσή του αποτελεί φόρο τιμής σε μια ζωή αφιερωμένη στην πατρίδα και στη μνήμη όσων πολέμησαν μακριά από την Ελλάδα, για τις αξίες της ελευθερίας και της ειρήνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά
17:11 Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
17:00 Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ
16:51 Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
16:41 «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
16:31 Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
16:20 Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
16:14 Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:11 «Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό
16:08 Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»
16:00 Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
15:48 Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων
15:24 «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
15:12 Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»
15:00 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ
14:48 Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια
14:36 Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
14:24 Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά
14:12 Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ