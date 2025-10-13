Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στο κέντρο της Πάτρας στη Γούναρη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, στο κέντρο της Πάτρας. Ένα τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ περαστικοί προσέτρεξαν να βοηθήσουν τον δικυκλιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Το γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτική στολή αποδείχθηκε καθοριστικό για την ασφάλειά του.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Παράλληλα, η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας μικρή ταλαιπωρία στους οδηγούς.

