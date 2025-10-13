Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στο κέντρο της Πάτρας στη Γούναρη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στο κέντρο της Πάτρας στη Γούναρη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 0:07
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, στο κέντρο της Πάτρας. Ένα τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ περαστικοί προσέτρεξαν να βοηθήσουν τον δικυκλιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Το γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτική στολή αποδείχθηκε καθοριστικό για την ασφάλειά του.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Παράλληλα, η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας μικρή ταλαιπωρία στους οδηγούς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:07 Σύγκρουση τζιπ με μηχανή στο κέντρο της Πάτρας στη Γούναρη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
0:01 Εθνική αποτυχία στη Δανία για το Μουντιάλ – Το μέλλον δικό μας
23:54 Ποιο ρόφημα μας φέρνει πιο κοντά στην κατάθλιψη
23:36 Χρειάζεται προσοχή όταν συνδεόμαστε σε ένα ελεύθερο δίκτυο WiFi
23:21 Γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στο νεροχύτη
23:06 Γεγονός το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα – Που εντοπίστηκε
22:51 Φούσκωμα: Γιατί το νιώθουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε – Πώς το αντιμετωπίζουμε
22:37 Γιατί η Ρωσία ανησυχεί στην περίπτωση που η Ουκρανία προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk
22:23 Μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς στην Κίνα
22:05 Δακτύλιος: Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13/10 στο κέντρο της Αθήνας
21:53 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πιο νωρίς οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
21:45 Εντυπωσιακά πλάνα από το drone του Κ. Βικάτου από την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Αυχενικό σύνδρομο: ο Παναγιώτης Κρίθης εξηγεί το πώς, πού και γιατί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:37 Λήμνος: Ανήλικος με σουγιά απείλησε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα
21:29 Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους
21:21 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων από τον αγοραστή μέσα σε 9 μήνες, για να ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις
21:12 Αμύνταιο: Οκτώ επιθέσεις αρκούδας στο χωριό Λεβαία σε ένα βράδυ!
20:58 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ
20:56 Κρήτη: Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο
20:48 Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ