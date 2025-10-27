Συλλήψεις ενηλίκων, ανήλικου και των γονιών του για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου

Η συνέχεια των όσων τραγικών συνέβησαν στο γήπεδο και οι βαριές ποινές που «έρχονται» για τους δράστες

Συλλήψεις ενηλίκων, ανήλικου και των γονιών του για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου
27 Οκτ. 2025 17:23
Pelop News

Πολλά και σοβαρά περιλαμβάνει η συνέχεια για τα χοντρά επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας μεταξύ των ομάδων Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου, το οποίο δεν τελείωσε ποτέ!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σήμερα (27/10/2025) συνελήφθησαν αρκετά άτομα που φέρονται ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα όσα διαδραματίστηκαν. Μάλιστα ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, αλλά και οι γονείς του για την παραμέλησή του και την έκθεσή του σε κίνδυνο.

Από την ΕΠΣ Αχαΐας ήδη εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τα όσα έγιναν, ενώ παράλληλα αναβλήθηκαν επόμενα παιχνίδια των δύο ομάδων με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις ποινές που προβλέπεται να τους επιβληθούν.

Πάντως πολύ βαριές είναι οι ποινές που προβλέπονται από τον νέο Αθλητικό Νόμο για βία και τέτοιου είδους επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους.

Σε κάθε περίπτωση είναι μία υπόθεση που έχει κάνει τον γύρο της Ελλάδας μέσω του διαδικτύου και σίγουρα η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.
