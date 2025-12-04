Συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών στην Πάτρα και την Δυτική Αχαΐα

Δύο περιστατικά κατοχής μικροποσοτήτων ναρκωτικών καταγράφηκαν χθες στην Αχαΐα.

Στη Δυτική Αχαΐα, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος κατείχε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή των παραβάσεων ναρκωτικών στην περιοχή.

