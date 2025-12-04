Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 33 και 35 ετών, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα της πόλης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν από τον απόπλου ενός επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι η 33χρονη, ως συνεργός στην απόπειρα παράνομης εξόδου του 35χρονου, κατείχε και επέδειξε για λογαριασμό του πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Επιπλέον, επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί.

Έλεγχος των στοιχείων του 35χρονου σε βάση δεδομένων SIS RECAST αποκάλυψε ότι υφίστανται μέτρα άρνησης εισόδου και διαμονής σε χώρους Σένγκεν, καθώς και απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.

