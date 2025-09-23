Σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα – Έβγαζαν φωτογραφίες το ναυτικό οχυρό

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων υπηκόων, ηλικίας 22 και 52 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι λιμενικές αρχές, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου για την παρουσία επαγγελματικού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί. Το σκάφος κινούνταν στον δίαυλο του στενού του Ναυστάθμου, περιοχή αυξημένης στρατιωτικής σημασίας, όταν ακινητοποιήθηκε από πλωτό του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο έλεγχος και τα ευρήματα

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν αποθηκευμένες στα κινητά τους τηλέφωνα φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών, καθώς η καταγραφή και κατοχή εικόνων στρατιωτικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται αυστηρά.

Η προσαγωγή και οι κατηγορίες

Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπείας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό 4.700 ευρώ και 400 δολάρια, ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για λεπτομερή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων του.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενο των κατασχεθέντων συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερη δραστηριότητα κατασκοπείας ή αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την υπόθεση να παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

