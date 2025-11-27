Σύλληψη για αρχαιοκαπηλία, τι βρέθηκε στην κατοχή Πατρινής

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 35χρονη Πατρινή κατηγορούμενη για αρχαιοκαπηλία, που συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες τη στιγμή που ετοιμαζόταν να πωλήσει αρχαία αντικείμενα.

Στην κατοχή της το απόγευμα της Πέμπτης 26/11/2025, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 60 αρχαία νομίσματα, ένα δαχτυλίδι και μια χάλκινη σφραγίδα.

Σε βάρος τηςσχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

