Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρήση και την πιθανή διακίνησή τους. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

• -226,8- γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε βραχώδη μορφή,

• -27,71- γραμμάρια κάνναβης,

• -17,4- γραμμάρια καφέ σκόνης,

• -153- χαρτάκια διαφόρων χρωμάτων εμποτισμένα με ουσίες ,

• -30- ναρκωτικά χάπια LSD,

• -1- γυάλινη πίπα με ίχνη άγνωστης ουσίας και

• -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

