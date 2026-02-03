Σύλλογος Απανταχού Λεοντιτών: Συγκίνηση και χαμόγελα στον Αποκριάτικο χορό

Με μεγάλη επιτυχία, συγκίνηση και πρωτοφανή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο το βράδυ, στον φιλόξενο χώρο «Αίθριον» στην περιοχή του Γλαύκου, ο Αποκριάτικος Χορός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των Συλλόγων, Σύλλογος Απανταχού Λεοντιτών «Ο Άγιος Ανδρέας» και Αστέρας Λεοντίου.

Η αίθουσα κατακλύστηκε από περισσότερα από 150 άτομα, Λεοντίτες κάθε ηλικίας, φίλους και υποστηρικτές των συλλόγων .

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησαν οι πατέρες Παναγιώτης Καραγιάννης, Αντώνιος Παρασκευόπουλος και Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, οι οποίοι έκοψαν και τα πρώτα κομμάτια, μεταφέροντας τις ευχές τους για υγεία, πρόοδο και ευημερία σε όλους τους Λεοντίτες, όπου κι αν βρίσκονται.

Το «παρών» έδωσαν Λεοντίτες από το Αίγιο, την Πάτρα, μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, φίλοι και αθλητικοί υποστηρικτές του Αστέρα Λεοντίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Θόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου

Διαμαντής Κανελλόπουλος, επικεφαλής αντιπολίτευσης

Θανάσης Παπαναγιώτου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Δημοτικού Φωτισμού

Ελένη Χριστοδουλοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, Κοινωνικών, Εθελοντικών Δράσεων & Αθλητισμού

Μίμης Σκούτας, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Λεοντίου

Αλέκος Σκούτας από τη δημοτική ενότητα Λεοντίου (απουσίασε λόγω ασθενείας ο Πρόεδρος Βασίλης Διαμαντόπουλος)

Χρήστος Σολωμός, Πρόεδρος Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Λεοντίου

Δημήτρης Χριστόπουλος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Γολεμίου

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου «Ακακία» από τα Δεμέστιχα

Παναγιώτης Σκούτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Όλοι έκοψαν κομμάτι για την υγεία των απανταχού Λεοντιτών και απηύθυναν σύντομους θερμούς χαιρετισμούς.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σκούτας, στον χαιρετισμό του έδωσε μεγάλο βάρος στην οργάνωση και εξύμνησε όλους όσοι κράτησαν ζωντανό τον Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της τόσο επιτυχημένης εκδήλωσης, με στόχο να γίνει πλέον θεσμός.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης:

ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θέμης Σκούτας

ο Πρόεδρος του Αστέρα Λεοντίου Θεοφάνης Αντωνόπουλος

Την παρουσίαση ανέλαβε ο Αποστόλης Νικολόπουλος, μέλος και των δύο συλλόγων.

Ιδιαίτερη και βαθιά συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του Γιάννη Κριλή, ιδρυτή και ιστορικού διοικητικού στελέχους του Αστέρα Λεοντίου, για την πολύχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του στον σύλλογο.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Θόδωρος Μπαρής, μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και μνήμες από τις πιο όμορφες σελίδες της αθλητικής ιστορίας του χωριού μας.

Τα φλουριά της πίτας έπεσαν στους Θανάση Παπαναγιώτου και την Λένα Κοτσότα, όπου αμφότεροι κέρδισαν φλουριά, προσφορά χορηγών του.

