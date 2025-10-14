Σύλλογος Κρητών Πάτρας: Αρχισαν οι εγγραφές για τα χορευτικά τμήματα

Οι εγγραφές  για την εκμάθηση Κρητικών χορών θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 18 -19/10/2025.

 

14 Οκτ. 2025 9:46
Pelop News

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας «Το Αρκάδι», όπως κάθε χρόνο, συνεχίζει και φέτος το ταξίδι προς την παράδοση με την εκμάθηση Κρητικών Χορών δωρεάν.

Οι εγγραφές θα γίνουν το Σάββατο 18/10 και ώρα 17.30 για τα παιδικά τμήματα και την Κυριακή 19/10 ώρα 17.00 για τα τμήματα ενηλίκων.

Το κόστος εγγραφής είναι 5 € και δίνεται μόνο μία φορά για όλη τη χρονιά. Τα μαθήματα των Κρητικών χορών θα γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου μας Δοϊράνης 11, τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 26 26 43.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος οι εγγραφές θα γίνουν μόνον τις ανωτέρω ημερομηνίες και η παρουσία των ενδιαφερομένων για την εγγραφή είναι υποχρεωτική.
