Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Εμπορικής Ανανέωσης για τον Δημήτρη Χωρίτο
«Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία».
Σε ανακοίνωση για την απώλεια του δημοσιογράφου, Δημήτρη Χωρίτου αναφέρεται τα μέλη της Εμπορικής Ανανέωσης « αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου.
Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία.
Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του».
