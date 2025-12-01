Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Εμπορικής Ανανέωσης για τον Δημήτρη Χωρίτο

Σε ανακοίνωση για την απώλεια του δημοσιογράφου, Δημήτρη Χωρίτου αναφέρεται τα μέλη της Εμπορικής Ανανέωσης « αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική δημοσιογραφία.

Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του».

