Συλλυπητήρια στην οικογένεια Χωρίτου από την παράταξη Σβόλη

Με ανακοίνωση της «Πάτρα Ενωμένη», ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου.

«Ο εκλιπών υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένος στο λειτούργημά του και με την τεκμηριωμένη κριτική του, τα εύστοχα σχόλιά του και τη γενικότερη παρουσία του κοσμούσε τον χώρο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



