Συμφωνία Κικίλια με τον Σαουδάραβα ομόλογό του για επέκταση πτήσεων προς Ελλάδα

Σειρά επαφών και συναντήσεων με leaders της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ριαντ, όπου διεξάγεται η 22η Σύνοδος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιωτών και Τουρισμού (WTTC).

Χθες, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκηπα Ahmed Al Khateeb.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επέκταση των απευθείας πτήσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα, η οποία θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα ήταν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τουριστικές επενδύσεις στην Αθήνα, όπως και στη δυνατότητα για εκπαίδευση Σαουδαράβων σε τουριστικές σχολές της Ελλάδας.

Participation of @Vkikilias , 🇬🇷 @MinTourGR at the Global leaders Dialogue of WTTC Global Summit in Riyadh, which is happening now, thanks to @AhmedAlKhateeb & @Saudi_MT & @SaudiTourism for the warm hospitality. 🇬🇷 & 🇸🇦 strategic partners are stronger together also in Tourism ! pic.twitter.com/L7FzjJ7Awo

— Alexis Konstantopoulos (@AlexisKonstant3) November 28, 2022