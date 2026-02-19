Συμφωνία Τουρκίας – Shell για έρευνες υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας

Συμφωνία συνεργασίας με τη Shell υπέγραψε η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), για την από κοινού διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή στελεχών και από τις δύο πλευρές, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι Shell και TPAO θα προχωρήσουν από κοινού στην εξερεύνηση του οικοπέδου Khan Tervel, το οποίο βρίσκεται εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Βουλγαρίας και κοντά στο κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο εταιρείες θα διαθέτουν πενταετή άδεια για δραστηριότητες στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι «η Turkish Petroleum (TPAO) συνεχίζει τη σειρά συμφωνιών της», επισημαίνοντας πως «υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της TPAO και του βρετανικού ενεργειακού κολοσσού Shell», με αντικείμενο ερευνητικές δραστηριότητες στο κοίτασμα Khan Tervel.

Ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε ότι η νέα συμφωνία βασίζεται στη συνεργασία που ξεκίνησε με τη Shell το 2024, σημειώνοντας πως η περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτει έκταση λίγο μεγαλύτερη από 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει κοινές σεισμικές έρευνες, ενώ εξέφρασε την πρόθεση να ακολουθήσει εξερευνητική γεώτρηση εντός του επόμενου έτους, με άδεια διάρκειας περίπου πέντε ετών.

Από τις αρχές του έτους, η TPAO έχει συνάψει επιπλέον συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας με μεγάλες διεθνείς εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, Chevron και BP.

